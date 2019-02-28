На Кубани во время тумана в ДТП погибла женщина

СЕГОДНЯ 18:37 2019-02-28T18:37:25+03:00

Из-за плохой видимости она «влетела» в КамАЗ с полуприцепом

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В Краснодарском крае утром 28 февраля 18-м километре автомобильной дороги Журавская - Тихорецк во время тумана произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 43-летняя женщина, сидевшая за рулем автомобиля марки Citroen Picass, при совершении обгона не увидела фуру, которая двигалась во встречном направлении и «влетела» в нее.

В результате аварии водитель иномарки от полученных травм погибла на месте.

- Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи в Адлерском районе около 13:15 произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии, медицинская помощь потребовалась пятерым, в числе которых 13-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU