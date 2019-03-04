На Кубани 59-летний мужчина погиб под колесами отечественной легковушки

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-04T15:00:46+03:00

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В Кавказском районе около 21:00 на трассе станица Тбилисская – Кропоткин произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 23-летний водитель находился за рулем автомобиля марки Lada Priora. Он сбил 59-летнего мужчину, который шел по проезжей части. На его одежде не было светоотражающих элементов, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель легковушки также пострадал, ему назначили лечение.

Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, 3 марта в Белореченске на перекрестке улиц Гоголя и Луначарского произошла авария: инспектор ДПС протаранил ограждения перед пешеходным переходом. Его отстранили от работы, решается вопрос об увольнении его из органов по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU