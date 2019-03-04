В парках Краснодара пройдут масленичные гуляния

СЕГОДНЯ 16:12 2019-03-04T16:24:42+03:00

С 4 по 10 марта жителей и гостей города ждет множество мероприятий

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Основными площадками для проведения праздника станут три городских парка - Чистяковская роща, Солнечный остров и Городской Сад, а также Пушкинская площадь. Здесь с 4 по 10 марта краснодарцы и гости краевой столицы смогут принять участие в народных гуляниях и попробовать блины.

- С 7 по 10 марта ежедневно с 10:00 до 20:00 гостей ждут на Пушкинской площади. Для них подготовили народные игры и забавы, выступления музыкальных коллективов, праздничную ярмарку. 9 марта с 13:00 до 15:00 здесь пройдет кулинарный мастер-класс по выпечке блинов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В парке «Солнечный остров» 10 марта в 12:00 состоится праздник «Комсомольские блины», организованный совместно с газетой «Комсомольская правда» . Подготовили игры, конкурсы, концертную программу и ярмарку.

В Чистяковской роще в это же время пройдет театрализованный праздник «Широкая Масленица», где также выступят творческие коллективы города, будут организованы конкурсы и различные развлечения.

На Пушкинской площади 10 марта в 19:00 покажут представление «Прощание с зимой». Выступят шоу «Воздушных акробатов», а также специальных гости мероприятия - кавер-группа «Укроп». Для горожан подготовили и огненное шоу, праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU