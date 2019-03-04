«Победа» открывает авиарейсы по маршруту Краснодар - Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-04T18:01:19+03:00

Теперь улететь в Северную столицу можно 4 раза в неделю

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Авиакомпания «Победа» начала выполнять рейсы из Краснодара в Санкт-Петербург. Попасть из краевой столицы в Северную можно 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

- Из Краснодара в Санкт-Петербург воздушное судно отправляется в 15:00, садится в 18:05. Обратно в краевую столицу самолеты вылетают в 11:10, прилетают в 13:43, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

На направлении работают лайнеры Boeing 737-800.

Напомним, сотрудники Северо-Кавказской железной дороги планируют отремонтировать 13 объектов пассажирской инфраструктуры. Работы проведут в здании вокзалов Якорная Щель в Сочи и Шепси в Туапсинском районе.

Помимо этого, ремонт планируют организовать на пассажирских платформах станции Гостагаевской и в здании поста электрической централизации на станции Разъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU