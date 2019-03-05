2019-03-05T07:06:37+03:00
Происшествия

В Горячем ключе на ремонт разрушенной оползнем дороги выделят 200 тысяч рублей

Об этом сообщил глава города
Татьяна СМИРНОВА
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В Горячем ключе на ремонт разрушенной оползнем дороги выделят 200 тысяч рублейВ Горячем ключе на ремонт разрушенной оползнем дороги выделят 200 тысяч рублей
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В Горячем ключе на ремонт повреждённой во время схода оползня дороги планируют выделить 200 тысяч рублей. Об этом 4 марта сообщил мэр города Александр Кильганкин.

- На ремонт объездной дороги в станице Бакинской из местного бюджета направим около 200 тыс. рублей. После дождей она снова нуждается в отсыпке, - написал Кильганкин на своей странице в Instagram.

Также глава Горячего Ключа отметил, что работы планируют провести до конца текущей недели.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 7 февраля река Псекупс подмыла берег. В результате обвались часть проезжей части, и жители станицы Бакинской остались отрезанными от цивилизации. Площадь обвала повреждённой дороги увеличилась, и теперь оползень угрожает жилому дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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