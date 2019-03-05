На Кубани 30-летний мужчина обвиняется в мошенничестве
В Краснодарском крае 30-летний мужчина создал в Интернете сайт организации, которая якобы занималась производстовом деревянных лестниц. Злоумышленник заключил с жителем Ленинградского района договор подряда на 100 тысяч рублей.
Когда деньги поступили на карту «предпринимателя», он перестал выходить на связь с потерпевшим. 100 тысяч злоумышленник потратил на личные нужды.
Мужчину задержали по месту его проживания в Апшеронском районе и доставили в дежурную часть по Ленинградскому району.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в Сочи на границе задержали иномарку, в которой было спрятано более 2,5 тысяч сигарет. Табачную продукцию изъяли и направили на экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU