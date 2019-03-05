На Кубани 30-летний мужчина обвиняется в мошенничестве

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-05T16:02:58+03:00

Он «кинул» клиента на 100 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае 30-летний мужчина создал в Интернете сайт организации, которая якобы занималась производстовом деревянных лестниц. Злоумышленник заключил с жителем Ленинградского района договор подряда на 100 тысяч рублей.

Когда деньги поступили на карту «предпринимателя», он перестал выходить на связь с потерпевшим. 100 тысяч злоумышленник потратил на личные нужды.

Мужчину задержали по месту его проживания в Апшеронском районе и доставили в дежурную часть по Ленинградскому району.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи на границе задержали иномарку, в которой было спрятано более 2,5 тысяч сигарет. Табачную продукцию изъяли и направили на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU