Евгений Первышов заявил о необходимости децентрализации Краснодара

СЕГОДНЯ 14:19 2019-03-05T14:19:19+03:00

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Глава Краснодара Евгений Первышов отметил необходимость создания в городе новых территорий притяжения для жителей: промышленные зоны, технопарки, относительно небольшие участки для развития предприятий малого бизнеса. Об этом он заявил 5 марта на выступлении, посвященном итогам работы в 2018 году.

Самые густонаселенные микрорайоны города: Юбилейный - 100 тысяч человек, Гидростроителей - 81 тысяча, Комсомольский - 78 тысяч, Восточно-Кругликовский -49 тысяч, Московский - 25 тысяч. Это только статистика, на этих территориях проживает гораздо больше человек.

- Конечно же, все едут куда? Правильно, - в центр. Там основные офисные центры, работа. Добавляем 150 тысяч автомашин «маятниковой» миграции - тут хоть перемешивай, хоть взбалтывай - Краснодар будет стоять, - добавил Первышов.

Развитие города должно быть комплексным. Именно такой подход планируется реализовать при проектировании большой городской территории в 1,5 тысяч гектаров в районах Знаменского и Зеленопольского.

Уже началась его реализация. Ведутся работы по строительству онкологического центра. Этим полностью руководит Министерство здравоохранения Краснодарского края. Второй объект - больница скорой медицинской помощи. Вокруг будет развиваться инфраструктура - жилье для медицинских работников, персонала.

Напомним, глава Краснодара рассказал о единой набережной на Кубани. Реализация проекта займёт больше 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU