Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Брюховецком районе

СЕГОДНЯ 14:34 2019-03-05T15:24:36+03:00

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Губернатор Кубани сегодня, 5 марта, проведет рабочий день в Брюховецком районе. Он осмотрит поля озимой пшеницы и технику, подготовленную для проведения весенне-полевых работ.

-По итогам объезда состоится краевое совещание. В нем примут участие заместитель главы региона, курирующий АПК, Андрей Коробка, главы муниципалитетов, представители краевых структур и федеральных служб, главные агрономы, а также ученые. – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На заседании обсудят ход проведения весенне-полевых работ в 2019 году, а также состояние посевов озимых культур на территории края.

В 2018 году в регионе собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 10,4 миллиона тонн. Это свыше 11 процентов в общероссийском объеме.

Напомним, в тренинге по участию в президентских грантах приняли участие около ста представителей некоммерческих организаций Кубани. Спикером выступил советник генерального директора Фонда президентских грантов Владимир Татаринов.

ИСТОЧНИК KP.RU