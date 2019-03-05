Под Новороссийском столкнулись два автомобиля
Под Новороссийском 4 марта около 20:00 в районе 32 километра автодороги Юровка – Раевская – Новороссийск произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 43-летний водитель Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21053», за рулем которого находился 38-летний мужчина, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.
В результате аварии оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в Кавказском районе произошла авария. 23-летний водитель находился за рулем автомобиля марки Lada Priora. Он сбил 59-летнего мужчину, который шел по проезжей части. На его одежде не было светоотражающих элементов. В результате пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель легковушки также пострадал, ему назначили лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU