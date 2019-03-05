Два военных турецких корабля войдут в бухту Новороссийска

СЕГОДНЯ 17:09 2019-03-05T17:09:39+03:00

Местные жители и гости города-героя смогут подняться на их борт 6 и 7 марта

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- В Новороссийск 6 марта прибудет отряд боевых кораблей ВМС Турции в составе корвета «Бургадза» и тральщика «Акчай». В 10:00 они пришвартуются на причале Морского вокзала, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Местные жители и гости города-героя смогут подняться на борт кораблей 6 и 7 марта. Для этого только необходимо захватить с собой паспорт.

Время посещения:

6 марта, с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

7 марта, с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00.

Военные турецкие корабли пробудут в Новороссийске до 8 марта. Отплывать они будут в 09:00.

Напомним, в Сочи откроется персональная выставка Акопа Халафяна. В экспозиции «66 до и после» представят ретроспективу работ художника с 1988 года до настоящего времени. Вернисаж состоится 7 марта в 15:00 в Художественном музее.

ИСТОЧНИК KP.RU