Два военных турецких корабля войдут в бухту Новороссийска
- В Новороссийск 6 марта прибудет отряд боевых кораблей ВМС Турции в составе корвета «Бургадза» и тральщика «Акчай». В 10:00 они пришвартуются на причале Морского вокзала, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.
Местные жители и гости города-героя смогут подняться на борт кораблей 6 и 7 марта. Для этого только необходимо захватить с собой паспорт.
Время посещения:
6 марта, с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
7 марта, с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00.
Военные турецкие корабли пробудут в Новороссийске до 8 марта. Отплывать они будут в 09:00.
Напомним, в Сочи откроется персональная выставка Акопа Халафяна. В экспозиции «66 до и после» представят ретроспективу работ художника с 1988 года до настоящего времени. Вернисаж состоится 7 марта в 15:00 в Художественном музее.
ИСТОЧНИК KP.RU