В четвертьфинальном матче Кубка Европы «Локомотив-Кубань» проиграл казанскому УНИКСу

СЕГОДНЯ 07:24 2019-03-06T07:24:07+03:00

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В четвертьфинальном матче Кубка Европы УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань». Игра проходила 5 марта в Казани и закончилась со счетом 86:66.

- В первой части встречи вел УНИКС - 18:14. Во втором отрезке «Локо» удалось сократить отставание и выйти вперед на одно очко - 23:24. Третий тайм закончился со счетом 25:12 в пользу УНИКСа, а четвертый -20:16, - рассказали в пресс-службе ПБК «Локомотив-Кубань».

В составе «Локомотив-Кубань» самым результативным игроком стал Дмитрий Кулагин, на его счету 17 очков. В составе УНИКСа - Эррик Макколлум, который заработал 32 очка.

Кубанский клуб не знал поражений в последних четырех матчах.

Напомним, московский ФК «Локомотив», во время перерыва в чемпионате России на матчи национальной сборной, проведет тренировки в Сочи. Они состоятся с 20 по 25 марта, - рассказали в пресс-службе железнодорожников.

ИСТОЧНИК KP.RU