В Новороссийске восстановили электроснабжение

СЕГОДНЯ 07:46 2019-03-06T08:16:50+03:00

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Специалисты восстановили электроснабжение в Новороссийске после аварии на сети.

- Трансформатор на подстанции был поврежден из-за выброса масла, в результате началось возгорание. Пожар удалось быстро локализовать. С огнем справились сотрудники подстанции, которым удалось обойтись без помощи пожарных подразделений МЧС, - сообщается на сайте Минэнерго.

В 18:38 включили все присоединения 1 СШ 110 кВ (кроме трансформатора Т-3), всем потребителям было подано напряжение.

- По состоянию на 18:50 электроснабжение в Новороссийске восстановлено. К месту направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона для оценки обстановки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ситуация находилась на особом контроле Минэнерго России и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба).

Напомним, в Новороссийске в 16:30 было отключено электричество почти по всему городу, на дорогах скопились огромные пробки из-за неработающих светофоров, остановлена работа крупных предприятий.

- Все объекты социальной сферы были оперативно переведены на резервные источники питания, - рассказал глава городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Игорь Васильев.

Замглавы Новороссийска Александр Яменсков уточнил, что без света остались районы - Приморский, Южный и Мысхако.

По всем вопросам горожане могут обратиться в службу «Безопасный город» по телефону: 8 (8617) 635-351.

ИСТОЧНИК KP.RU