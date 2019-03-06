2019-03-06T08:51:53+03:00
Общество

В Краснодаре откроется интерактивная выставка для детей

Он будет работать с 12 марта по 13 апреля
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба выставочного залаФото: пресс-служба выставочного зала
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В краевой столице выставочном зале изобразительных искусств откроется детская интерактивная выставка «Мадагаскар». Посетители смогут посмотреть роботов-животных с 12 марта по 13 апреля.

- На выставке дети познакомятся с уникальными обитателями планеты, которых нельзя увидеть вместе ни в одном настоящем зоопарке. Животные двигаются, издают звуки. Их можно кормить и трогать руками, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе выставочного зала.

В экспозиции представлено более 30 роботизированных экспонатов, которые копируют образ и естественное поведение реальных животных.

Напомним, в Сочи откроется персональная выставка Акопа Халафяна. В экспозиции «66 до и после» представят ретроспективу работ художника с 1988 года до настоящего времени. Вернисаж состоится 7 марта в 15:00 в Художественном музее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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