2019-03-06T10:24:29+03:00
Происшествия

Пропавший в Краснодаре участник поискового движения «Долг и честь» погиб

Об этом заявили на странице «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте»
Александра ПОДУШКО
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Пропавший в Краснодаре участник поискового движения «Долг и честь» погибПропавший в Краснодаре участник поискового движения «Долг и честь» погибФото: Олег ЗОЛОТО
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Пропавший в Краснодаре сотрудник поискового движения найден погибшим. Сообщение о смерти волонтера и соболезнования его родным появились на странице поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте». При каких обстоятельствах и когда это произошло, не сообщается.

Официальной информации об этом пока нет. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю пока не дали оперативный комментарий.

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Напомним, 35-летний Сергей Зинченко с 27 января не выходил на связь с родственниками. Он был членом поискового движения «Долг и честь».

Помимо сотрудников полиции его искали члены поисковых групп.

Напомним, в Геленджике пятеро мужчин в возрасте от 29 до 40 лет до смерти забили 32-летнего знакомого. В отношении троих обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайствами об избрании аналогичной меры пресечения в отношении остальных обвиняемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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