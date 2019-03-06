СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-06T10:03:47+03:00

В Новопокровском районе директор предприятия скрыл 136 миллионов, чтобы не платить налоги Фото: Олег ЗОЛОТО

Он задолжал государству более 10 миллионов рублей

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Генеральный директор коммерческой организации, которая занимается выращиванием зерна, знал, что у возглавляемого им предприятия имеется недоимка по налогам и страховым взносам. Задолженность составляет более 10,5 миллионов рублей.

- По версии следствия, мужчина понимал, что возможны принудительные меры взыскания налогов. Руководитель предприятия решил скрыть более 136 миллионов, за счет которых должно быть произведено погашение задолженности. Он сотрудничал с контрагентами, минуя собственные расчетные счета, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Изучается документация организации, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Армавире директора предприятия осудят за уклонение от уплаты налогов. Сумма ущерба превысила 5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU