В Краснодаре из-за ремонта трамвайных путей временно ограничат движение транспорта на Садовой
В Краснодаре из-за ремонта трамвайных путей на участке улицы Садовой от дома № 90 до № 96 ограничат движение транспорта. Оно будет действовать с 11 марта по 11 апреля.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что движение транспорта будет ограничено по одной из полос улицы. На Садовой специалисты будут ремонтировать трамвайные пути.
- Установят дорожные знаки и ограждения. Движение по этой улице будет осуществляться по временной схеме, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Водителей просят быть внимательными.
Напомним, глава Краснодара рассказал о единой набережной на Кубани. Реализация проекта займёт больше 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU