В Краснодаре из-за ремонта трамвайных путей временно ограничат движение транспорта на Садовой

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-06T11:03:13+03:00

Оно будет действовать месяц - с 11 марта по 11 апреля

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В Краснодаре из-за ремонта трамвайных путей на участке улицы Садовой от дома № 90 до № 96 ограничат движение транспорта. Оно будет действовать с 11 марта по 11 апреля.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов пояснил, что движение транспорта будет ограничено по одной из полос улицы. На Садовой специалисты будут ремонтировать трамвайные пути.

- Установят дорожные знаки и ограждения. Движение по этой улице будет осуществляться по временной схеме, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Водителей просят быть внимательными.

Напомним, глава Краснодара рассказал о единой набережной на Кубани. Реализация проекта займёт больше 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU