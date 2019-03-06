Космонавт Олег Кононенко пройдет в Сочи послеполетную реабилитацию

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-06T12:50:22+03:00

Сейчас он находится на борту Международной космической станции

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Космонавт Олег Кононенко пройдет послеполетную реабилитацию в здравнице Сочи в конце июля этого года. Он стал вторым участником программы восстановления космонавтов на курортах Кубани. Об этом сообщил генеральный директор «Центра авиакосмической медицины» Михаил Потапов.

Планируется, что Олег Кононенко приедет в город-курорт где-то 23 июля. На Землю он должен спуститься в конце июня, после первый этап реабилитации, а потом уже второй - в Сочи.

- Кроме курорта для участия в программе восстановления космонавтов также прорабатываются и другие здравницы региона, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, в сочинском парке науки и искусств «Сириус» открылось новое направление по дистанционному зондированию Земли - «Геоателье». На крыше установили программно-аппаратный комплекс, который не имеет аналогов в России.

ИСТОЧНИК KP.RU