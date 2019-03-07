В Новороссийске спасатели сняли с крыши девятиэтажки трех школьников

СЕГОДНЯ 17:24 2019-03-07T17:26:59+03:00

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Инцидент произошел накануне в городе-герое. На крыше девятиэтажного дома на улице Тобольской люди заметили три человека. Сотрудники новороссийского спасотряда поднялись, чтобы проверить. Оказалось, что на высоту забрались три подростка.

Школьники-экстремалы захотели сделать эффектный снимок на телефон, зашли в подъезд одного из домов, увидели незапертую дверь на крышу.

- Просим родителей рассказывать своим детям о том, что подобные развлечения не шутка. Экстремальное фото на крыше может быть последним в их жизни, - говорит начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.

А в это время в Новороссийске в канаве нашли избитую женщину. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают тех, кто напал на жительницу города.

ИСТОЧНИК KP.RU