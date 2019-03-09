2019-03-09T08:51:24+03:00
Общество

На Кубани ищут виновника ДТП

Пострадавший участник аварии находится в больнице
Максим ОСОКИН
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Фото: gorodarmavir.ruФото: gorodarmavir.ru
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Накануне на 153-м километре ФАД «Кавказ» Произошло ДТП. Согласно предварительным данным, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле во время маневра врезался в ВАЗ-212140. От удара «Нива» вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.

- В результате ДТП водитель отечественного автомобиля получил травмы. Сейчас он находится в больнице, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ОГИБДД ОМВД России по Новокубанскому району.

Автомобилист, виновный в аварии с места происшествия скрылся. В данный момент ведутся поиски нарушителя. Граждан, обладающих информацией об аварии, просят обратиться полицию.

Напомним, в ночь на 8 марта в станице Гостагаевской произошла авария, которая унесла жизни двух человек. ВАЗ-2112 на большой скорости столкнулся с деревом. Удар был такой силы, что машина буквально согнулась вокруг ствола. В салоне находились два человека, оба погибли на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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