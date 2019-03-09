2019-03-09T12:18:22+03:00
Общество

Автовладельцам Армавира стоит быть внимательнее

В городе ограничат движение по случаю празднования Масленицы
Максим ОСОКИН
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В Армавире ограничат движение из-за МасленицыВ Армавире ограничат движение из-за МасленицыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Армавире из-за празднования Масленицы 10 марта ограничат движение транспорта по улице Пушкина. В поселке Заветном, маршрутные автобусы направят в объезд.

- Автобус маршрута №6 проследует до ул. Лазурной, затем по ул. Чапаева, по ул. Матросова, Ленина до ул. Пушкина. В обратном направлении общественный транспорт будут ехать также, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Армавира.

В то же время маршрут №29 пройдет по Лазурной, Сургутской, Пушкина, Ленина, Матросова, Чапаева и далее по Пушкина до конечной остановки. В обратном направлении транспорт будет ехать так же.

Напомним, в Сочи с 19 часов 9 марта ограничат движение автомобилей в районе Театральной площади. Это связано с проведением на курорте Южного театрального форума. Ограничение с прекращением движения автомобилей на площади перед Зимним театром будет действовать до 18:00 10 марта, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи. В рамках форума 10 марта в 15 часов на площади выступят артисты уличных театров со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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