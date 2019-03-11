СЕГОДНЯ 17:28 2019-03-11T17:32:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Крымского района нашел на своем участке мину времен Великой Отечественной войны, когда прокапывал водопровод к своему дому. Огромный металлический предмет он трогать не стал, а обратился в полицию. Оттуда сообщение уже переадресовали в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

- В станицу Неберджаевскую выехала специальная группа ОМОН, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Сотрудники инженерно-технического отделения краснодарского ОМОН Росгвардии, обследовали подозрительный предмет и определили, что это 82-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.

Специалисты вывезли боеприпас за пределы жилой местности и уничтожили его.

Напомним, на Кубани обнаружили золотую монету, которой почти 2000 лет. Артефакт времен Боспорского царства уже передали в музей Е.Д. Фелицына в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU