В Краснодаре по вине пьяного водителя пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-12T13:50:17+03:00

Им было назначено амбулаторное лечение

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре в ночь на 11 марта на улице Ялтинской случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

-По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля мраки Volkswagen, ехал в сторону Уральской. Он не выдержал дистанцию и столкнулся с Huyndai. Затем Volkswagen выбросило на «встречку», где он влетел в Porsche Cayenne, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадали четыре пассажира Huyndai. Им было назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Выяснилось, что виновник ДТП был пьян.

Напомним, утром 11 марта в хуторе Новоукраинском Крымского района на трассе Краснодар –Верхнебаканский насмерть сбили школьницу, которая шла по пешеходному переходу.

ИСТОЧНИК KP.RU