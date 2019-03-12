2019-03-12T17:49:55+03:00
Происшествия

На Кубани в горах Мостовского района туристка сломала ногу

Женщине наложили шину и госпитализировали в больницу
Александра ПОДУШКО
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Фото: « Кубань-СПАС»Фото: « Кубань-СПАС»
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Днем 12 марта 42-летняя туристка и Ростова-на-Дону приехала в село Шедок, которое находится в Мостовском районе, чтобы выбрать маршрут для йога-тура. Во время прогулки женщина упала и сломала ногу.

- Она вызвала по мобильному телефону спасателей. Сотрудники Псебайского отряда «Кубань-СПАС» выехали на место. Пострадавшую туристку нашли возле реки Малая Лаба. От этого места до кареты скорой помощи было около полукилометра, - рассказали в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба « Кубань-СПАС»».

Спасатели на носилках транспортировали женщину и передали ее врачам. Пострадавшей наложили шину и госпитализировали в больницу.

Напомним, около станицы Рязанской в Белореченском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей – «Лады Приоры», «Фольксвагена Поло» и «Форда Мондео». Одну из машин отбросило в кювет, пассажирку зажало в салоне авто. На помощь ей пришли спасатели отряда «Кубань-СПАС». Женщину на носилках передали врачам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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