В Сочи стартовало открытое первенство региона по фристайлу

СЕГОДНЯ 18:17 2019-03-12T18:17:18+03:00

Участие в соревнованиях примут 70 спортсменов в возрасте до 12 лет

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В Сочи на базе горного курорта «Роза Хутор» проходит открытое первенство Краснодарского края по фристайлу в дисциплине «могул». Это спуск на горных лыжах по бугристому склону и выполнении прыжков на трамплинах.

- Организатор соревнований - турнира министерство физической культуры и спорта региона совместно с краевым Центром олимпийской подготовки по зимним видам спорта, - рассказали в пресс-службе Минспорта Кубани.

Статус открытого первенства позволяет участвовать в турнире не только кубанским спортсменам, но и представителям других регионов. В этом году выступят 70 фристайлистов в возрасте до 12 лет из Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Томска.

Победителей и призеров наградят 16 марта.

Напомним, в Славянском районе открыли новый малобюджетный спортивный комплекс. Это уже седьмой подобный объект, построенный по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

ИСТОЧНИК KP.RU