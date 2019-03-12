2019-03-12T18:17:18+03:00
Спорт

В Сочи стартовало открытое первенство региона по фристайлу

Участие в соревнованиях примут 70 спортсменов в возрасте до 12 лет
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба минспорта КубаниФото: пресс-служба минспорта Кубани
Изменить размер текста:

В Сочи на базе горного курорта «Роза Хутор» проходит открытое первенство Краснодарского края по фристайлу в дисциплине «могул». Это спуск на горных лыжах по бугристому склону и выполнении прыжков на трамплинах.

- Организатор соревнований - турнира министерство физической культуры и спорта региона совместно с краевым Центром олимпийской подготовки по зимним видам спорта, - рассказали в пресс-службе Минспорта Кубани.

Статус открытого первенства позволяет участвовать в турнире не только кубанским спортсменам, но и представителям других регионов. В этом году выступят 70 фристайлистов в возрасте до 12 лет из Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Томска.

Победителей и призеров наградят 16 марта.

Напомним, в Славянском районе открыли новый малобюджетный спортивный комплекс. Это уже седьмой подобный объект, построенный по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре на складе локализовали пожар на площади 1400 квадратных метров
В Краснодаре автобус № 105А будет ходить по другим улицам
На Кубани в горах Мостовского района туристка сломала ногу
На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды
В Краснодаре из-за пожара на складе с полиэтиленом и бумагой в готовность привели авиацию МЧС
В Краснодаре сотрудник МЧС подозревается в получении взятки
В Сочи начали проверять автобусы
На Кубани в 2019 году около 2 миллиардов рублей направят на благоустройство городской среды
В Краснодаре запретили стоянку машин на одной из улиц
В Динском районе сотрудницу газовой компании подозревают в коммерческом подкупе
В Анапе из-за загрязнения реки возбудили уголовное дело
В Краснодаре на улице Кирова запретят стоянку транспорта
В Славянском районе открыли новый малобюджетный спортивный комплекс
ВТБ наградил лучший интернет-проект в рамках национальной премии «Бизнес-Успех»
На Кубани пенсионер попытался ограбить банк
Помощником мэра Сочи назначили экс-сотрудника ФСБ
В Сочи установили новые камеры слежения за леопардами
В Краснодаре два парня, угрожая пистолетом, забрали у таксиста 800 тысяч рублей и телефон
В Краснодаре по вине пьяного водителя пострадали четыре человека
Жизнь онлайн: В вольерах переднеазиатских леопардов в Сочи установят камеры
В Новороссийске врачи спасли 46-летнего водителя-дальнобойщика от повторного инфаркта
В Краснодаре сделали освещение тротуара, который ведет к школе
В Сочи столкнулись две отечественные машины
В Сочи 50-летняя женщина зарезала молодого ухажера во время застолья
Академия танца Бориса Эйфмана устроит кастинг в Краснодаре
В Крымском районе на пешеходном переходе насмерть сбили 13-летнюю девочку
В Сочи недобросовестный застройщик девять лет проведет за решеткой