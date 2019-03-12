В Сочи стартовало открытое первенство региона по фристайлу
В Сочи на базе горного курорта «Роза Хутор» проходит открытое первенство Краснодарского края по фристайлу в дисциплине «могул». Это спуск на горных лыжах по бугристому склону и выполнении прыжков на трамплинах.
- Организатор соревнований - турнира министерство физической культуры и спорта региона совместно с краевым Центром олимпийской подготовки по зимним видам спорта, - рассказали в пресс-службе Минспорта Кубани.
Статус открытого первенства позволяет участвовать в турнире не только кубанским спортсменам, но и представителям других регионов. В этом году выступят 70 фристайлистов в возрасте до 12 лет из Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Томска.
Победителей и призеров наградят 16 марта.
Напомним, в Славянском районе открыли новый малобюджетный спортивный комплекс. Это уже седьмой подобный объект, построенный по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.
ИСТОЧНИК KP.RU