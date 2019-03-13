СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-13T09:22:18+03:00

В Славянском районе мужчину осудят за незаконную рыбалку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ему грозит до двух лет тюрьмы

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Сотрудники полиции находились на патрулировании в Славянском районе около природного заказника «Приазовский» . Они заметили мужчину на лодке, который качестве рыболовных снастей использовал запрещенные лесковые сети.

- В ходе осмотра судна злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли более 30 рыб различных пород и орудия лова, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Он может провести за решеткой до двух лет.

Напомним, в Анапе из-за загрязнения реки возбудили уголовное дело. В пробах воды обнаружили превышение концентрации химических веществ и микроэлементов в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU