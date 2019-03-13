2019-03-13T10:54:24+03:00
Общество

Двух сотрудников департамента строительства администрации Сочи могут уволить за неэффективную работу

Об этом в ходе традиционной планерки рассказал мэр курорта Анатолий Пахомов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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- Администрация Сочи пригрозила увольнением двум чиновникам за просрочку проектов для субсидий. Они сотрудники департамента строительства. Один из них занимался экономическими вопросами, другой – координацией строительной деятельности. Сейчас рассматривается вопрос об их компетенции, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Сотрудники не подготовили вовремя проекты для программ, по которым можно получить финансирование из края, и теперь город может лишиться субсидий.

- Чиновники, которые не справляются со своими обязанностями, должны быть уволены, - прокомментировал Глава Сочи.

Мэрия города-курорта объявила конкурс по формированию резерва управленческих кадров. В первый день было подано около 15 тысяч заявок. Самое главное, что участие в отборе могут принять все желающие. Необходимо только до 25 марта подать весь пакет документов в администрацию.

Напомним, помощником главы Сочи стал Николай Борисович Авдеев. Ранее он был заместителем начальника службы ФСБ. Он будет следить за тем, чтобы в кадры администрации не попали люди, которые не должны туда попасть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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