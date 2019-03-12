Помощником мэра Сочи назначили экс-сотрудника ФСБ

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-12T15:44:35+03:00

Об этом сообщили в администрации города-курорта

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Помощником главы Сочи стал Николай Борисович Авдеев. Ранее он был заместителем начальника службы ФСБ.

Авдеев закончил Кубанский Государственный университет. С 1980 по 1982 год работал в прокуратуре Центрального района Сочи, потом до 1994 года служил на различных должностях в КГБ.

- Главная задача, которая стоит перед моим помощником - следить за тем чтобы в кадры администрации не попали люди, которые не должны туда попасть, - прокомментировал мэр Анатолий Пахомов.

- Глава города-курорта отметил, что все назначения в администрацию города-курорта будут проходить после официального конкурса. Поэтому начале марта власти объявили о том, что собираются сформировать кадровый резерв для оперативного замещения главных и высших должностей в администрациях города и районов, а также в муниципальных учреждениях Сочи. Только в первый день на участие в конкурсе направили заявки 15 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Принять участие в отборе могут все желающие. Главное успеть донести полный пакет документов до 25 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU