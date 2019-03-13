2019-03-13T11:16:22+03:00
Происшествия

В Крымском районе мужчина задушил свою 40-летнюю супругу

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Крымском районе мужчина задушил свою 40-летнюю супругуВ Крымском районе мужчина задушил свою 40-летнюю супругуФото: Архив "КП"
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На Кубани 51-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 ноября 2018 года из-за ревности мужчина задушил свою 40-летнюю супругу. Он хотел скрыть следы совершения преступления и попытался инсценировать самоубийство супруги. Злоумышленник сделал из закрепленного под навесом брезентового поводка петлю, в которую просунул ее голову.

Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, которые опровергли эту версию. Вскоре обвиняемый дал признательные показания об убийстве.

- Прокурор направил уголовное дело в Крымский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчина находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, на Кубани осудили парня, который до смерти избил знакомого деревянной лопаткой. Он проведет в колонии общего режима 7 лет и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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