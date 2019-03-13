2019-03-13T11:31:04+03:00
Происшествия

Водителей Кубани предупредили об опасной ситуации на дорогах

Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима и дистанции
Александра ПОДУШКО
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Водителей Кубани предупредили об опасной ситуации на дорогахВодителей Кубани предупредили об опасной ситуации на дорогахФото: Дмитрий БРУШКО
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На Кубани 13 марта из начавшегося снега движение транспорта в нескольких районах региона затруднено.

- Госавтоинспекторы просят водителей быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Кубани.

Именно нарушение этих правил в условиях непогоды становится частой причиной дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, на Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды. Спасатели просят жителей и гостей края соблюдать меры безопасности. Дождливая погода будет 14 и 15 марта, ночью возможен мокрый снег. Днем воздух прогреется до 6-13 градусов, на юге - до 16. Ветер 4-9 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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