2019-03-13T12:22:38+03:00
Происшествия

В Краснодаре женщина-водитель сбила 6-летнего ребенка

Его доставили в больницу и назначили амбулаторное лечение
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре женщина-водитель сбила 6-летнего ребенкаВ Краснодаре женщина-водитель сбила 6-летнего ребенкаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Краснодаре 12 марта в 18:20 минут на улице Чехова в Центральном округе Краснодара произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 38-летняя женщина находилась за рулем автомобиля марки KIA. Во дворе многоквартирного дома она наехала на шестилетнего ребенка. Он выбежал на дорогу из-за стоящего автомобиля,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии ребенок получил травму, ему назначили амбулаторное лечение.

Напомним, в Сочи 12 марта около 7:15 на Батумском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали водитель и 17-летняя пассажирка «Нивы». Все участники дорожно-транспортного происшествия были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать серьезных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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