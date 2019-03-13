В Краснодаре женщина-водитель сбила 6-летнего ребенка
В Краснодаре 12 марта в 18:20 минут на улице Чехова в Центральном округе Краснодара произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 38-летняя женщина находилась за рулем автомобиля марки KIA. Во дворе многоквартирного дома она наехала на шестилетнего ребенка. Он выбежал на дорогу из-за стоящего автомобиля,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.
В результате аварии ребенок получил травму, ему назначили амбулаторное лечение.
Напомним, в Сочи 12 марта около 7:15 на Батумском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали водитель и 17-летняя пассажирка «Нивы». Все участники дорожно-транспортного происшествия были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать серьезных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU