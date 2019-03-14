СЕГОДНЯ 12:42 2019-03-14T12:42:18+03:00

В Кореновском районе под колеса иномарки попал 16-летний подросток Фото: Илья СМИРНОВ

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На подъезде к Кореновску 13 марта около 19:35 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, за рулем автомобиля марки Audi находился 40-летний водитель. Он ехал в сторону улицы Киевской от Садовой и сбил 16-летнего подростка. Пострадавший шел по обочине.

В результате аварии пешеход получил травмы, его госпитализировали и назначили амбулаторное лечение.

- Выяснилось, водитель иномарки был пьян. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре 12 марта в 18:20 минут на улице Чехова в Центральном округе Краснодара произошло дорожно-транспортное происшествие. 38-летняя женщина находилась за рулем автомобиля марки KIA. Во дворе многоквартирного дома она наехала на шестилетнего ребенка. Он выбежал на дорогу из-за стоящего автомобиля. Ему назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU