Первышов заявил о нехватке денег в городском бюджете для решения проблем

СЕГОДНЯ 13:31 2019-03-14T13:31:51+03:00

14 марта подвели официальные итоги работы администрации в прошлом году

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В Краснодаре прошло семидесятое внеочередное заседание, на котором подвели официальные итоги работы администрации в 2018 году. Его провела председатель городской Думы Вера Галушко.

Глава города Евгений Первышов отметил, что впервые за пять лет бюджет Краснодара вышел на практически бездифицитный уровень, существенно увеличены доходы городской казны - на 1,7 миллиардов рублей, в консолидированный бюджет края поступило 95,3 миллиардов рублей.

Но они не позволяют в полной мере решать все вопросы, связанные с содержанием кубанской столицы. Не хватает средств для текущего ремонта дорог, решения локальных вопросов благоустройства.

- Нагрузка на бюджет выросла из-за строительства новых объектов образования. За последние годы в несколько раз увеличился темп в строительстве данных учреждений. Только сейчас возводя 7 школ и 5 детских садов, - сообщили в администрации Краснодара.

Напомним, Кубань стала одним из лидеров в России по численности населения. Краснодарский край занял третью строчку составленного рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU