СЕГОДНЯ 14:10 2019-03-14T14:10:00+03:00

В Сочи пьяный мужчина сообщил о бомбе в кафе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За ложное сообщение ему грозит до пяти лет тюрьмы

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В Сочи в дежурный отдел обратился охранник местной гостиницы. Он пояснил, что администратору отеля позвонил постоялец, который сообщил, что одно из городских кафе якобы заминировано.

- Туда выехали сотрудники полиции и специалисты экстренных служб, которые выяснили, что это ложная информация. Нашли и мужчину, который совершил это преступление. Им оказался 53-летний житель Челябинской области. Подозреваемый был пьян, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Подозреваемый находится под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, в Отрадненском районе заведующая детским садом фиктивно трудоустроила бабушку. За нее она получила 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU