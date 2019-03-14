2019-03-14T17:20:47+03:00
Происшествия

В Сочи на трассе столкнулись две легковушки

Пострадали дети четырех и пяти лет, а также водитель «Лады»
Александра ПОДУШКО
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Фото: ОГИБДД УВД по городу СочиФото: ОГИБДД УВД по городу Сочи
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В Сочи 13 марта в 19:20 на трассе Адлер - «Альпика Сервис» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, за рулем автомобиля марки Lada Largus находился 25-летний водитель. Он не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с машиной марки Ford. За рулем иномарки был 35-летний водитель.

- В результате аварии пострадали дети четырех и пяти лет. В момент столкновения они были на руках у своих матерей, которые сидели на заднем сиденье. Также травмы получил водитель отечественной легковушки, - сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, на подъезде к Кореновску 13 марта около 19:35 произошло дорожно-транспортное происшествие. 40-летний водитель иномарки ехал в сторону улицы Киевской от Садовой и сбил 16-летнего подростка. Пострадавший шел по обочине. Его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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