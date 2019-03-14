В Краснодаре парень пойдет под суд за убийство продавщицы

СЕГОДНЯ 16:47 2019-03-14T17:12:13+03:00

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В Краснодаре ночью 1 июня прошлого года парень, которому на тот момент было 17 лет, напал на продавца продуктового магазина, который расположен на улице имени генерала Трошева.

- По версии следствия, он нанес 40-летней женщине около 79 ножевых ранений по голове и различным частям тела. После он похитил деньги и украшения потерпевшей, а также продукты на сумму около 60 тысяч рублей. С награбленным молодой человек скрылся. Женщина умерла от полученных ранений, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Этот же парень со своим подельником в ночь на 9 июля 2018 года совершил нападение на продавца магазина, который находится на улице Российской. Женщине они угрожали молотком. Один из парней нанес 30-летней продавщице не менее 7 ударов по голове и по различным частям тела, после этого несовершеннолетние похитили из магазина деньги, имущество и товары на сумму 205 тысяч рублей.

В отношении двух 18-летних местных жителей возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в групповом разбойном нападении на 30-летнюю продавца. Одному из них также предъявлено обвинение в разбойном нападении на 40-летнюю женщину и ее убийстве.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU