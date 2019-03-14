В Армавире назначили нового прокурора
Приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Павел Андреев назначен прокурором Армавира. Ранее этот пост занимал Игорь Стуконог, который 14 августа 2018 года был переведен в Новороссийск.
Павел Андреев в 2003 году закончил юридический факультет Кубанского государственного университета. С октября 2003 года работал следователем прокуратуры Курганинского района, старшим помощником прокурора Курганинского района, заместителем прокурора Армавира и прокурора Крыловского района.
- 5 сентября 2016 года Павел Андреев был назначен прокурором Каневского района, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.
Напомним, помощником главы Сочи стал Николай Борисович Авдеев. Ранее он был заместителем начальника службы ФСБ.
ИСТОЧНИК KP.RU