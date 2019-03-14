В Армавире назначили нового прокурора

СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-14T17:28:07+03:00

Им стал Павел Андреев

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Приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Павел Андреев назначен прокурором Армавира. Ранее этот пост занимал Игорь Стуконог, который 14 августа 2018 года был переведен в Новороссийск.

Павел Андреев в 2003 году закончил юридический факультет Кубанского государственного университета. С октября 2003 года работал следователем прокуратуры Курганинского района, старшим помощником прокурора Курганинского района, заместителем прокурора Армавира и прокурора Крыловского района.

- 5 сентября 2016 года Павел Андреев был назначен прокурором Каневского района, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, помощником главы Сочи стал Николай Борисович Авдеев. Ранее он был заместителем начальника службы ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU