СЕГОДНЯ 07:29 2019-03-15T07:29:49+03:00

Дебошир заплатил 1 миллион рублей за посадку самолета в Краснодаре Фото: Иван ВИСЛОВ

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Самолет, следовавший по маршруту Сочи-Москва, 16 октября 2018 года совершил вынужденную посадку в аэропорту города Краснодара. Это произошло из-за неадекватного поведения 35-летнего жителя Санкт-Петербурга.

Мужчина был пьян, вел себя агрессивно, ругался, отвечал грубостью на замечания экипажа и не выполнял их требования. Командир воздушного судна решил снять авиадебошира с рейса.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Он обвиняется в хулиганстве.

Мужчине удалось скрыться от органов следствия, он был объявлен в розыск. Его нашли в Москве, после чего доставили в Краснодарский следственный отдел на транспорте Южного СУТ СК России.

Обвиняемый признал свою вину и выплатил ПАО «Аэрофлот» 300 тысяч рублей, а также по 350 тысяч двум истцам, которые пострадали от его действий.

- Уголовное дело направлено прокурору, для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд, - сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU