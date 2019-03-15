2019-03-15T09:00:25+03:00
Происшествия

В Новороссийске двое парней погибли при падении строительной люльки

Они выполняли фасадные работы
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске двое парней погибли при падении строительной люлькиВ Новороссийске двое парней погибли при падении строительной люлькиФото: Архив "КП"
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ЧП произошло в Новороссийске 14 марта около 11:00 на улице Видова. Двое рабочих погибли при падении строительной люльки.

По предварительным данным, парни в возрасте 23 и 25 лет на 11 этаже выполняли фасадные работы. В какой-то момент люлька, в который они находились, оборвалась. Молодые люди погибли в результате падения с высоты.

- Сейчас по факту случившегося проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СО Новороссийска СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, В Краснодаре парень пойдет под суд за убийство продавщицы. Он нанес 40-летней женщине около 79 ножевых ранений. Этот же парень со своим подельником совершил еще одно нападение на продавца магазина, который находится на улице Российской. В отношении двух 18-летних местных жителей возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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