2019-03-15T11:20:00+03:00
Общество

На майские праздники в Сочи из Ростова-на-Дону запустят дополнительные поезда

Если места раскупят до праздников, РЖД может добавить еще несколько транспортных средств
Александра ПОДУШКО
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На майские праздники в Сочи из Ростова-на-Дону запустят дополнительные поездаНа майские праздники в Сочи из Ростова-на-Дону запустят дополнительные поездаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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30 апреля и 8 мая в город-курорт поедут дополнительные поезда №692 (в 18:31) и №682 (в 22:31). Они выезжают из Ростова-на-Дону, останавливаются в Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи (06:13 и 08:31, соответственно), Хосте и Адлере, а конечной станет Имеретинский курорт (Олимпийский парк).

В Адлер по стандартному расписанию будет ходить поезд №642, который отправляется из донской столицы в 20:53.

В обратном направлении составы отправятся 5 и 12 мая. Из Имеретинского курорта поезд № 682 отправится в 16:17, поезд № 692 - в 18:25, из Сочи - в 17:34 и в 19:44. В Ростов поезда прибывают в 04:54 и в 08:06.

Ближе к праздничным дням могут появится и другие дополнительные поезда, если в этих места уже раскупят.

Напомним, наземное метро в Краснодаре построят в три этапа. Краевой центр с пригородами свяжут «Ласточки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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