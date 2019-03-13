Наземное метро в Краснодаре построят в три этапа

Проект наземного метро Краснодара снова получил движение. На этот раз договоренности достигнуты на высшем уровне – губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава РЖД Олег Белозеров решили сформировать рабочую группу, которая шаг за шагом будет заниматься воплощением идеи городской электрички.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Идея о создании нового вида общественного транспорта в перегруженном краевом центре не нова. Проект НАЗЕМКА (Наземное метро Краснодарской агломерации) представители общественности презентовали еще в конце 2016 года. Его основная идея – максимально эффективно задействовать для перевозки пассажиров уже существующие железнодорожные пути в пределах Краснодара и его окрестностей.

Предполагалось строительство новых платформ и регулярное движение электричек по шести линиям с интервалом от 20 до 40 минут и конечными станциями в Новотитаровской, Динской, Васюринской, Северской, а узловой станцией должен был стать вокзал Краснодар-1. Создатели идеи уверяли, что на начальном этапе проект не потребует больших вложений.

Проект НАЗЕМКА Схема: Евгений ЗМИЕВ, «Городские решения»

Тогда в администрации Краснодара назвали идею «интересной и нужной городу» и привлекли к обсуждению деталей руководство Северо-Кавказской железной дороги. В июле 2017-го было объявлено о создании рабочей группы, которая занялась «расчетом возможностей организации полноценной городской электрички в пределах Краснодарской агломерации». Ее возглавил вице-президент РЖД Анатолий Краснощек.

После этого прошло несколько объездов путей, но выяснилось, что до запуска железнодорожного обхода и Краснодара и отвода грузового трафика запуск электричек в нужном количестве невозможен физически, кроме того, глава Краснодара Евгений Первышов неоднократно говорил о недостаточной экономической обоснованности проекта.

В 2018-м году о НАЗЕМКе информации практически не было, зато пошумело фантастическое канатное метро, представленное на инвестфоруме в Сочи. Его городские власти видели как «туристическую фишку» и исключительно частный проект, которому готовы оказывать содействие.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В минувшем декабре «Кубань Экспресс Пригород» объявил о запуске 14 дополнительных пригородных электричек, которые добавили в утреннее и вечернее расписание. Поезда вышли на маршруты Краснодар – Пашковская, Краснодар – Динская, Краснодар – Афипская и Краснодар - Ильская.

Существующие линии пригородных электричек Схема: КЭП

Но наземным метро эти электрички вряд ли возможно называть. Тем не менее, тысячи людей получили возможность пользоваться этим видом транспорта и вовремя приезжать на работу.

НОВАЯ ИСТОРИЯ

Новую жизнь проект НАЗЕМКА (правда, его так больше не называют, предпочитая «наземное метро» или «городская электричка») получил в феврале 2019 года, когда на год раньше запланированного срока открыли железнодорожный обход Краснодара. Благодаря новому 65-километровому участку между станциями Козырьки и Гречаная весь транзитный грузопоток в сторону Крымского моста и Новороссийска следует минуя краевой центр.

– Мы грамотно используем новую инфраструктуру – свяжем пригороды Краснодара с его центром посредством наземного метро. Этот вариант сейчас прорабатывается. Уверен, совместно с РЖД мы реализуем этот проект. Это важно для краевого центра, для решения проблемы с транспортным коллапсом, - заявил тогда Вениамин Кондратьев.

А в марте глава региона вместе с Евгением Первышовым в Москве встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым и договорился о создании новой рабочей группы, в которую войдут представители ОАО «РЖД» и профильных ведомств Краснодарского края.

Схема, представленная Вениамином Кондратьевым

– Железнодорожный транспорт в плане пассажирских перевозок будет только развиваться, поскольку он экологически чистый, скоростной, удобный, а значит востребованный, – сказал Олег Белозеров.

По его словам, дальнейшая совместная деятельность с региональным властями поможет найти оптимальные варианты ускорения движения и улучшить ситуацию, как с пригородным сообщением, так и внутри Краснодара.

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА

После того, как принципиальные договоренности были достигнуты, Вениамин Кондратьев показал карты проекта наземного метро и раскрыл некоторые подробности. Планируется, что по Краснодару и пригородам будут курсировать электропоезда «Ласточка».

Известно, что наземное метро Краснодара планируют вводить в три этапа.

Первый этап свяжет станицу Новотитаровскую и Северский район (Афипская) между собой и с центром Краснодара, а также — северную часть города с восточной. Речь идет о ветке от станции Витаминкомбинат до Краснодар-Сортировочный.

Первый этап наземного метро Краснодара

На втором этапе вокзал Краснодар-1 свяжут со станицей Динской через поселки Плодородный и Индустриальный.

Второй этап наземного метро Краснодара

На третьем этапе скоростные городские электрички свяжут Краснодар-1 с новым аэропортом Краснодара и Усть-Лабинском.

Третий этап наземного метро Краснодара

Никаких даже ориентировочных сумм и сроков реализации пока не названо. Но точно стало ясно, что с минимальными вложениями наземное метро запустить невозможно.

Согласно опубликованным данным, для полной реализации проекта нужно построить более 120 километров вторых путей, два железнодорожных и 18 автодорожных путепроводов, один новый разъезд, необходима реконструкция путевого развития девяти станций. Кроме того, потребуется строительство 18 новых платформ и реконструкция 45 существующих, а также покупка 54 пар «Ласточек», которые будет обслуживать отдельное депо.

- Стоимость огромная, но когда проект полностью реализуют, это станет скачком в транспортном развитии целой агломерации в центре Краснодарского края. И поддержка нужна на всех уровнях, - заключил Кондратьев.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

- В одиночку такой проект не потянуть ни РЖД, ни краю, ни, тем более, городу, поэтому поддержка нужна на всех уровнях. Но мы не сомневаемся, что губернатор ее найдет. Одобрение РЖД уже получено, - говорят в «Городских решениях», которые занимались проработкой идеи НАЗЕМКи.

От их глаз не ушли неточности на схеме, опубликованной губернатором. Например, на ней нет остановки ЗИП, которая очень востребована. Но придираться активисты не намерены.

- Очевидно, что это пока лишь черновик. Концепция будет корректироваться и дополняться, и мы — «Городские решения» и Евгений Змиев — как инициаторы и идеологи проекта предлагаем краевой администрации бесплатную помощь в его дальнейшей проработке, - заявили общественники.