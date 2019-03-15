Под Новороссийском перевернулся грузовик с апельсинами

СЕГОДНЯ 11:32 2019-03-15T11:32:40+03:00

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На Кубани 14 марта в 17:05 на 131 километре автодороги А-146 Краснодар – Верхнебаканский произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 40-летний водитель, который находился за рулем автомобиля марки Mitsubishi Pajero, он двигался со стороны Крымска. Иномарка выехала на «встречку». Там он столкнулся с КамАЗом, который перевозил фрукты, и Volvo.

- Volvo съехал с дороги, машина опрокинулась, перекрыв полосы для движения. После освобождения одной полосы сотрудники Госавтоинспекции ввели реверсивное движение, - рассказали «КП» - Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии 37-летний водитель Volvo получили травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Сочи на трассе столкнулись две легковушки. Пострадали дети четырех и пяти лет, а также водитель «Лады».

ИСТОЧНИК KP.RU