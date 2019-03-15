В Краснодаре в Московском микрорайоне откроется новая школа

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-15T13:42:48+03:00

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В этом году 1 сентября в Московском микрорайоне откроется новая школа по улице Байбакова на 1550 мест в одну смену. Территорию рядом с ней зарезервировали под социальные объекты. Об этом Евгений Первышов рассказал на встрече с жителями, которую провели в школе № 71.

- Глава города добавил, что всей территории площадью около 4,5 гектаров достаточно, чтобы возвести еще одно учебное заведение, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Окончательное решение будет принято с учетом потребностей жителей Московского микрорайона, - сообщили в администрации Краснодара.

В 2019 году откроется еще одна новая школа на 1550 мест в одну смену по улице имени Героя Аверкиева.

Напомним, новый Генплан Краснодара обсудят с местными жителями. Общественность города примет активное участие в создании нового облика столицы Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU