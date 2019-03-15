СЕГОДНЯ 14:10 2019-03-15T14:53:40+03:00

В Павловском районе задержали мужчину, который украл 4 тысячи долларов Фото: Татьяна Коркина

За это ему грозит до пяти лет тюрьмы

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В дежурную часть Павловского района обратился местный житель. Он пояснил, что из его дома пропали 4 тысячи долларов.

- Сотрудники полиции выехали на место происшествии, они обследовали жилище, но следов взлома не обнаружили. Правоохранители выяснили, что накануне вечером к дочери заявителя приходили гости, которым она рассказала о наличии в доме крупной суммы денег, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Задержали ранее судимого 45-летнего мужчину, его доставили в отдел полиции. Там он пояснил, что потратил часть денег на личные нужды. Оставшиеся 1400 долларов вернули заявителю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Курганинском районе в мужчина продал таксисту краденые вещи. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU