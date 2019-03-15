Настоящая казахская юрта появится в горах Сочи

СЕГОДНЯ 14:25 2019-03-15T14:25:04+03:00

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В горах Сочи с 15 по 17 марта на «Розе Хутор» пройдут дни горного курорта «Шымбулак». Мероприятие состоится в рамках взаимодействия лидеров туристической отрасли России и Казахстана.

- Представители компаний проведут специальную b2b сессию. На ней состоится презентация казахстанского туризма, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочи.

Гости курорта смогут поближе познакомится с культурой и традициями кочевого народа. Установят настоящую казахскую юрту, где желающие попробуют угощения и напитки – бауырсаки, кумыс, казы.

Вечером 17 марта пройдет шоу-программа с участием популярных артистов: бойз-бенда The Jigits, знаменитого казахстанского композитора Рената Гайсина и артиста лейбла BlackStar Натана.

Напомним, на Кубани отметят пятую годовщину присоединения Крыма к России. Основные мероприятия состоятся в краевой столице. Фестиваль «Крымская весна» стартует уже в эту субботу, 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU