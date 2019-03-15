В горах Сочи пройдет фестиваль музыки и спорта

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-15T16:52:06+03:00

Сюда приедут сноубордисты и лыжники со всей страны, а сыграют для них лучшие диджеи

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Чуть больше недели на курорте «Роза Хутор» будет греметь музыка, а лыжники и сноубордисты со всей страны - соревноваться в мастерстве. C 29 марта по 7 апреля в горах Сочи пройдет 10-й спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp. А хедлайнерами станут: британская группа Rudimental и легенда американского хип-хопа - Ghostface Killah. Также участников ждут вечеринки Boiler Room, Encore и Powerhouse.

- Фестиваль откроется выставкой экстремальной фотографии - она будет работать на протяжении всех 10 дней, - рассказали организаторы. - Гостей ждет много качественной музыки и соревнований.

30 марта. День знакомства и обкатки трасс. Работа школы сноубординга - в ней научат стоять на доске. Вечером выступит британская группа Rudimental.

31 марта. Лучшие российские и зарубежные профессиональные райдеры будут соревноваться на трамплине с пролетом более 20 метров. Вечером - легендарная лондонская вечеринка Boiler Room. Специальный гость - британский диджей Flava D. В этот вечер выступит и Summer Of Haze - российский электронщик, прячущий свое лицо под банданой.

1 апреля. Все желающие смогут попробовать себя в дисциплине «бенкед-слалом». Тот, кто разовьет максимальную скорость и выиграет все заезды, станет победителем. В ночной программе - сеты от музыкального объединения Good Story.

2 апреля. Лучшие сноубордисты будут выполнять трюки. Вечером будет играть канадский диджей Skratch Bastid.

3 апреля. Cоревнования в сноу-парке и танцевальные баттлы. Выступление диджея Kesh из США.

4 апреля. Заезд райдеров. Соревнования для экстремалов. Вечером - премьера фильма о сноубординге «Хочется тишины».

5 апреля. Соревнования для любителей сноуборда. Победитель войдет в российскую команду прорайдеров DC.

6 апреля. Весь день будут играть лучшие музыканты фестиваля. Покажут фильм от четырехкратного чемпиона мира по сноубордингу Матьё Крепеля. Вечеринка-закрытие - выступит Ghostface Killah.

ИСТОЧНИК KP.RU