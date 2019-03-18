2019-03-18T18:22:05+03:00
Происшествия

В Краснодаре в домах на Российской и Беговой восстановили газоснабжение

В ремонтных работах были задействованы три единицы спецтехники
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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- В Краснодаре в домах по Российской и Беговой полностью восстановили подачу газоснабжения. Ремонтные работы проводила аварийная бригада «Краснодаргаза», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, причиной отключения стало повреждение водителем «КАМАЗа» газопровода низкого давления диаметром 110 миллиметров по улице Российской, 794/1 17 марта около 20:00.

Из-за этого инцидента без благ цивилизации остались жители домов по Российской и Беговой. На место происшествия оперативно прибыла аварийная бригада АО «Краснодаргоргаз», которая дежурила в течение ночи, так как по технике безопасности газовые службы должны работать только в светлое время суток.

Ремонтные работы начались 18 марта в 06:35. На объекте были задействованы три единицы спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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