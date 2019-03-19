2019-03-19T10:27:09+03:00
Происшествия

Иностранца с поддельным паспортом задержали в Краснодаре

В Россию мужчину не пропустили
Александра ПОДУШКО
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Иностранца с поддельным паспортом задержали в КраснодареИностранца с поддельным паспортом задержали в КраснодареФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Краснодаре на паспортном контроле в международном аэропорту «Пашковский» выявили нарушителя.

28-летний пассажир авиарейса «Бишкек - Краснодар» предъявил на паспортном контроле действительный документ, который он получил незадолго до поездки. Оказалось, что мужчина поменял удостоверение личности после смены фамилии.

Выяснилось, что за совершенное административное правонарушение органы миграционного контроля Камчатского края выдворили иностранца из страны и ограничили ему въезд до 2021 года.

- В Россию мужчина пропущен не был. Его отправили обратным маршрутом в аэропорт вылета, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре мужчина снял с карты знакомой 8 тысяч рублей. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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