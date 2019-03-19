СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-19T10:57:26+03:00

В Сочи на границе в «Жигулях» нашли 340 пачек безакцизных сигарет Фото: Иван ВИСЛОВ

Находку отправили на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение

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В Сочи на границе с Абхазией пресечена очередная попытка незаконного провоза табачных изделий.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Адлер» правоохранители осмотрели отечественную легковушку. Пограничники заподозрили, что в «Жигулях» может быть спрятан тайник.

- Машину вывели из транспортного потока и досмотрели. В результате изъяли 340 пачек безакцизных сигарет. Стоимость незаконно груза составила около 20 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по Краснодарскому краю.

Сигареты передали на экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Краснодаре на паспортном контроле в международном аэропорту «Пашковский» выявили нарушителя. Мужчина с поддельным паспортом хотел проникнуть в страну.

ИСТОЧНИК KP.RU