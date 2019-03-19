2019-03-19T12:22:38+03:00
Спорт

В Сочи сборная России по хоккею проведет два матча

Они состоятся 18 и 20 апреля на ледовой арене «Шайба»
Александра ПОДУШКО
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В Сочи сборная России по хоккею проведет два матчаВ Сочи сборная России по хоккею проведет два матчаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сочи сборная России в рамках Еврочелленджа сыграет с командой Швейцарии. Встречи пройдут 18 и 20 апреля на ледовой арене «Шайба».

Как добавили в пресс-службе администрации Сочи, главная интрига этого противостояния – «генеральная репетиция» матча группового этапа Чемпионата мира между командами, который состоится 19 мая в Братиславе.

Продажа билетов в кассах города уже началась, также их можно купить на сайте официального билетного партнера Федерации хоккея России.

Напомним, в Сочи начинается международный турнир по теннису. В престижном турнире примут участие 128 спортсменов в возрастной категории до 17 лет из 12 стран мира. Игроки подтвердят или повысят свой спортивный разряд, призеры соревнований получат кубки, медали и почетные грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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