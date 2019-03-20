2019-03-20T09:03:18+03:00
Общество

Геленджикский «Сафари-парк» выложил фото поцелуя белых медведей

На кадрах - Командор Седов и его самка Сережка [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба «Сафари-парка»Фото: пресс-служба «Сафари-парка»
Изменить размер текста:

«Сафари-парк» Геленджика опубликовал на официальном сайте видео и фотографии с целующимися белыми медведями. На кадрах видно, как Командор Седов и его самка Сережка ласково покусывают друг друга.

Фото: пресс-служба «Сафари-парка»

Фото: пресс-служба «Сафари-парка»

- Весна - время любви. И наши животные тому подтверждение. А вот на этих фото - настоящие медвежьи ласки, а именно поцелуй. Да, вот так они целуются, - подписала кадры пресс-служба «Сафари-парка».

Напомним, в Сочи шесть леопардов готовят к выпуску в дикую природу, а одного к переезду в европейский зоопарк. Их чипируют, вакцинируют и обучают жизни в дикой природе без вмешательства человека. Последними процедуру чипирования прошли котята Агура и Аибга, а также самка Лаба.

«Поцелуй» белых медведей в Геленджике.Видео: пресс-служба «Сафари-парка»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Темрюкском районе мужчина угнал машину работодателя
На Кубани в станице Саратовской газифицировали жилой микрорайон
Турнир знатоков географии посвятят «Золотому кольцу Боспорского царства»
В Краснодаре произошла авария с участием автомобиля и двух мотоциклов
Сочинский отель-замок Богатырь начинает семейные каникулы
ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза
Кубанские учащиеся могут получить знания по финграмотности
На Кубани осудили двух мужчин за хранение наркотиков
На Кубани найдено тело пропавшей таксистки
В Сочи из-за аварийно-ремонтных работ без воды остались около 2 тысяч человек
В Сочи осудили мужчину, который убил 14-летнюю девочку и украл ее телефон
В Краснодаре обсудили новую систему финансирования жилищных проектов
На Кубани мужчина пойдет под суд за хранение наркотиков
В Сочи пройдет выставка «Время людей»
Кубанская штангистка завоевала «золото» на первенстве России
На Кубани уничтожили более тонны запрещенных яблок и томатов
В Анапе строят детсад на 120 мест
Кубань готовится к летнему курортному сезону
Жителей Кубани приглашают принять участие в конкурсе
На Кубани в ближайшие три года на сохранение лесов направят свыше 185 млн рублей
В Краснодаре на улице Черниговской установят новые дорожные знаки
Владе Йованович покинул пост тренера ПБК «Локомотив-Кубань»
В Краснодаре снесли незаконно установленный ларек «Шаурма»
В Сочи осудят мужчину, устроившего дебош на борту самолета
В Краснодарском крае в 2018 году на капремонт направили 3 млрд рублей
Клиенты ВТБ оформили более 500 тысяч новых кредитных «Мультикарт»
В Северском районе по факту бесследного исчезновения женщины СК завел уголовное дело