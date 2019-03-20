Геленджикский «Сафари-парк» выложил фото поцелуя белых медведей
«Сафари-парк» Геленджика опубликовал на официальном сайте видео и фотографии с целующимися белыми медведями. На кадрах видно, как Командор Седов и его самка Сережка ласково покусывают друг друга.
Фото: пресс-служба «Сафари-парка»
- Весна - время любви. И наши животные тому подтверждение. А вот на этих фото - настоящие медвежьи ласки, а именно поцелуй. Да, вот так они целуются, - подписала кадры пресс-служба «Сафари-парка».
Напомним, в Сочи шесть леопардов готовят к выпуску в дикую природу, а одного к переезду в европейский зоопарк. Их чипируют, вакцинируют и обучают жизни в дикой природе без вмешательства человека. Последними процедуру чипирования прошли котята Агура и Аибга, а также самка Лаба.
«Поцелуй» белых медведей в Геленджике.Видео: пресс-служба «Сафари-парка»
ИСТОЧНИК KP.RU