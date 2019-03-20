Геленджикский «Сафари-парк» выложил фото поцелуя белых медведей

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-20T09:03:18+03:00

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«Сафари-парк» Геленджика опубликовал на официальном сайте видео и фотографии с целующимися белыми медведями. На кадрах видно, как Командор Седов и его самка Сережка ласково покусывают друг друга.

Фото: пресс-служба «Сафари-парка»

- Весна - время любви. И наши животные тому подтверждение. А вот на этих фото - настоящие медвежьи ласки, а именно поцелуй. Да, вот так они целуются, - подписала кадры пресс-служба «Сафари-парка».

Напомним, в Сочи шесть леопардов готовят к выпуску в дикую природу, а одного к переезду в европейский зоопарк. Их чипируют, вакцинируют и обучают жизни в дикой природе без вмешательства человека. Последними процедуру чипирования прошли котята Агура и Аибга, а также самка Лаба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/698188" frameborder="0"></iframe> «Поцелуй» белых медведей в Геленджике.Видео: пресс-служба «Сафари-парка»

ИСТОЧНИК KP.RU